В Туркмении, как пишут местные СМИ, собираются перевести печатные издания в цифровой формат для экономии бумаги

Подписку на бумажные версии оставят только для пенсионеров, — утверждает агентство ORIENT. По его сведениям, будут также сокращены издания, которые дублируют одну и ту же информацию. Эти инициативы одобрил сегодня президент Гурбангулы Бердымухаммедов.
2020-11-27T18:32:57+03:00
2020-11-27T18:32:57+03:00
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18:32, 27 ноября 2020
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