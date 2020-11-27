В Туркмении, как пишут местные СМИ, собираются перевести печатные издания в цифровой формат для экономии бумаги

Подписку на бумажные версии оставят только для пенсионеров, — утверждает агентство ORIENT. По его сведениям, будут также сокращены издания, которые дублируют одну и ту же информацию. Эти инициативы одобрил сегодня президент Гурбангулы Бердымухаммедов.