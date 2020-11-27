Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в России появились случаи повторного заболевания коронавирусной инфекции

По его словам, поэтому необходимо вакцинировать и тех, кто уже переболел, — передает РИА Новости. между тем, на этой неделе главный санитарный врач страны Анна Попова сообщила, что в России нет ни одного достоверно подтвержденного случая повторного заражения коронавирусом. В мире, по ее словам, известно о 24, — сообщал ТАСС.