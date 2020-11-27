Александр Лукашенко заявил сегодня, что при новой конституции он уже не будет работать президентом

По его словам, сейчас он опасается уступать свой пост, как он выразился, незнакомому президенту, поскольку нынешняя конституция предусматривает слишком большие полномочия главы государства: «Не дай бог, придет человек и захочет развязать войну и прочее. Будет беда».

Тем временем, в Белоруссии, да и в России тоже, набирает популярность новое видео ростовской группы «Каста» на их прошлогоднюю песню «Выходи гулять». В видеоклипе показан сотрудник правоохранительных органов, который вместе с коллегами-спецназовцами разгоняет и задерживает людей на улицах, а затем жестоко их избивает и пытает. Дома на его руках и теле проступает кровь и раны – как у тех людей, которых он избивал.

Сейчас клип группы «Каста» «Выходи гулять» находится на третьем месте в трендах русскоязычного YouTube.