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18:25, 27 ноября 2020

В Госдуму внесли законопроект о запрете демонстрации военных преступников времен Второй мировой войны

Инициатива, внесенная группой депутатов, предполагает приравнивание публичного изображения нацистов и их пособников к экстремистской деятельности. Исключение авторы законопроекта в, том числе глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская, предлагают сделать только для изображений, где, как отмечается, отсутствуют признаки пропаганды нацизма или формируется негативное отношение к этой идеологии. Другой документ предлагает штрафы за нарушение этих норм: до 2 тысяч рублей для граждан и до 50 тысяч рублей – для юридических лиц. При этом правительство инициированные депутатами денежные санкции не поддержало.
Ямпольская ранее говорила, что предложить законопроект о запрете на демонстрацию нацистов ее заставил инцидент с продажей блузок с изображением Адольфа Гитлера в одном из московских магазинов. Между тем в Орловской области разразился скандал из-за продажи в газетных киосках регионального центра почтовых марок с изображением нацистского лидера. Местная прокуратура сообщила о начале проверки.

В России также действует закон о запрете на демонстрацию нацистской символики. При этом под санкции за его нарушение ранее попадали люди, которые выкладывали в соцсетях исторических фотографий. В начале этого года штрафы за демонстрацию символики без признаков пропаганды были отменены.



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