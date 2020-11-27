Басманный суд до 25 января арестовал бывшего заместителя директора ФСИН Валерия Максименко

С таким ходатайством выступало следствие.

Оснований для избрания более мягкой меры пресечения в ходе заседания не было найдено. Валерий Максименко и его адвокаты просили о домашнем аресте. Сам бывший заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний отрицает свою причастность к указанным следствием преступлениям. СК считает его виновным в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве объектов ФСИН.

По версии Следственного комитета, Валерий Максименко незаконно организовал заключение государственных контрактов на строительство и ремонт по федеральной целевой программе и в результате ее не исполнили на сумму более 2,1 миллиардов рублей. Кроме того, свыше 189 миллионов рублей составили дополнительные затраты на строительство и штрафы за просрочку исполнения обязательств по государственным контрактам. Это указано в материалах дела. В его рамках состоялись допрос и задержание. О реакции Валерия Максименко на случившееся «Эху» рассказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников, который побывал у обвиняемого в изоляторе.

В ближайшее время Валерий Максименко будет находиться на карантине в следственном изоляторе, а далее его переведут в камеру.

Защита намерена обжаловать решение об аресте Валерия Максименко.