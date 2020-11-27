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18:11, 27 ноября 2020

В России оперативный штаб снова выявил максимальный прирост зараженных коронавирусом

За сутки зарегистрировано более 27,5 тысяч инфицированных.

Один из главных показателей, за которым следит оперативный штаб — число зараженных — только за эту неделю обновил максимум уже трижды. Причем, по сравнению с предыдущими сутками, в стране, по официальным подсчетам, заразились сразу на две тысячи человек больше. Таким образом, количество зараженных в России с начала эпидемии превысило 2 миллиона 200 тысяч человек. Умерли еще почти 500 заболевших — немного меньше, чем накануне. Общее число жертв превысило 38,5 тысяч.

Негативную динамику показывают и отдельные города. Так в Санкт-Петербурге за сутки зарегистрировали более 3,5 тысяч инфицированных, а в Москве почти 8 тысяч — так много зараженных в двух столицах не выявляли еще ни разу. При этом, если сравнить две волны коронавируса — весеннюю и нынешнюю, то будет видна разница в региональном распределении: Если в апреле-мае на Москву приходилось больше половины от всех новых случаев заболеваний в стране, то теперь этот показатель опустился ниже отметки в 30%. На этом фоне из разных субъектов федерации стали приходить тревожные новости. А, месяц назад вице-премьер Татьяна Голикова докладывала президенту о полутора десятках регионов, где ситуацию с коечным фондом иначе как «критической» назвать было нельзя.

По подсчетам Роспотребнадзора, с начала эпидемии в России сделали уже почти 75 миллионов тестов на коронавирус.

На фоне новых антирекордов многие заметили, что Владимир Путин, посетивший город Саров, был без маски, равно как и все, кто его там встречал. При этом они здоровались за руку.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, объясняя появление президента без маски в разгар эпидемии, заявил, что было сделано все, чтобы глава государства не заразился. При этом Песков отказался конкретизировать предпринятые меры.



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