Российский оппозиционер Алексей Навальный предлагает Европе предъявлять финансовые санкции в отношении российских олигархов. Об этом он заявил сегодня, выступая в Европарламенте.

Президент и первый зампред совета директоров Альфа-банка Олег Сысуев назвал предложение Алексея Навального наступлением на свободу высказываний и на частную собственность. «Если предложение заключается в том, чтобы физическое лицо, олигарх или нет, было подвержено санкциям, то есть наказанию, за свое мнение, выраженное тем или иным способом, то я категорически против. Это по определению идет поперек принципов свободы и демократии, кто бы это не предлагал — Навальный или еще кто-то. Кроме того, это прямой наезд на право частной собственности», — отметил О.Сысуев. Он также добавил, что, если какой-либо человек заработал деньги нечестно, это дело налоговых и правоохранительных органов в любой стране.

Говоря об олигархах, близких к Путину, Алексей Навальный, возможно, имел в виду, в том числе, и Алишера Усманова, который в свое время даже реагировал на расследования Фонда борьбы с коррупцией. Тогда Усманов посоветовал Навальному извиниться перед ним и жить спокойно. Люблинский районный суд Москвы обязал Алексея Навального опубликовать опровержение сведений Фонда борьбы с коррупцией об Алишере Усманове, но оппозиционер заявил, что не будет исполнять решение суда.

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов назвал предложение Навального произволом и беззаконием.

Сенатор также уточнил, что в компетенцию Европарламента не входят санкции против российских олигархов. По его словам, предложение Навального можно назвать сотрясением воздуха.

По мнению политолога Аббаса Галлямова, Алексей Навальный, целясь в олигархов, правильно выбирает направление, чтобы уязвить Кремль.

Аббас Галлямов добавил, что введение новых санкций позволит Кремлю устроить очередную антизападную истерику.

Отправной точкой для практики введения персональных санкций со стороны Евросоюза можно считать конфликт на Украине и аннексию Крыма. С тех пор в черном списке ЕС оказались сотни людей, в том числе несколько российских миллиардеров.

Европейский союз уже в марте 2014 года представил первую версию санкционного списка, в который вошел 21 человек, в соновном российские и крымские политики. Далее список постоянно пополнялся. За первые несколько месяцев в него внесли десятки человек – там оказались политики, военные начальники, журналисты, которых Запад считает российскими пропагандистами, участники боевых действий, главы силовых ведомств высокопоставленные чиновники – главы ведомств, регионов, сотрудники администрации президента. От главы Чечни Рамзана Кадырова до помощника президента Владислава Суркова. В июле под санкции ЕС попадают люди из ближайшего окружения Владимира Путина – в частности совладелец банка «Россия» Николай Шамалов, СМИ писали, что его сын был женат на дочери главы государства. Ограничения наложили и на другого друга президента Аркадия Ротенберга, чьи активы на территории ЕС были заморожены. Он оспаривал это решение в судах.

Еще один близкий Путину миллиардер в «черном списке» ЕС – Юрий Ковальчук, также постоянный фигурант списка Forbes. Спустя два месяца под санкциями оказался глава «Ростеха» Сергей Чемезов, у которого СМИ находили активы на миллиарды рублей. Список пополнялся еще долго, а в 2018 году произошел другой инцидент — отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери — также ставшее поводом для введения ограничений – на этот раз против сотрудников спецслужбы. После покушения на политика Алексея Навального ЕС ввел санкции в отношении шести человек – из Кремля, Минобороны и ФСБ, а также в отношении института, где, как предполагается, разрабатывался яд.

Напомним, что персональные санкции ЕС предполагают заморозку активов и запрет въезда на территорию Евросоюза.