Около Тегерана убит ведущий иранский ученый-ядерщик, сообщает телеканал Press TV

Мохсен Фахризаде в прошлом служил в Корпусе стражей Исламской революции, занимал высокий пост в логистическом центре министерства обороны Ирана, а также руководил Физическим исследовательским центром. Как передает «Интерфакс», в западном разведсообществе считают, что Фахризаде работал над созданием атомной бомбы.

Агентство Фарс сообщает, что в ходе покушения был взрыв и стрельба. Кроме ученого погибли еще несколько человек. Не исключено, что среди них есть и организаторы покушения. Мохсен Фахризаде был ранен в результате стрельбы по автомобилю, в котором он находился. После этого его доставили в больницу, но врачи не смогли спасти ученого.

Минобороны Ирана подтвердило гибель ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде, который был руководителем центра исследований при министерстве.