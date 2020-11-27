В Госдуму внесен законопроект о реформе в похоронной сфере

Его автор, «единоросс» Антон Жарков, в частности, предлагает дать гражданам право на создание семейных захоронений. Как передает ТАСС, также согласно документу, компании ритуальных услуг должны будут заключать соглашения с органами местной власти. В случае нарушений они могут быть расторгнуты.