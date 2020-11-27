Авиакомпания «Победа» объявила, что в конце декабря возобновит рейсы в Берлин и Кельн

Рейсы будут называться грузопассажирскими, потому что авиасообщение между Россией и Германией все еще закрыто из-за пандемии. Полететь в Германию смогут обладатели гражданства ЕС или вида на жительства, пишет издание «Медуза» Ранее авиакомпания S7 начала выполнять чартерные рейсы во Францию, Испанию и Италию, «Аэрофлот» возобновил рейсы в Ниццу.
2020-11-27T17:31:37+03:00
2020-11-27T17:34:07+03:00
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17:31, 27 ноября 2020
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