Авиакомпания «Победа» объявила, что в конце декабря возобновит рейсы в Берлин и Кельн

Рейсы будут называться грузопассажирскими, потому что авиасообщение между Россией и Германией все еще закрыто из-за пандемии. Полететь в Германию смогут обладатели гражданства ЕС или вида на жительства, пишет издание «Медуза» Ранее авиакомпания S7 начала выполнять чартерные рейсы во Францию, Испанию и Италию, «Аэрофлот» возобновил рейсы в Ниццу.