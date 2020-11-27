Министерство экологии Подмосковья разрешило отлов бурого медведя, которого заметили рядом с Мытищами

По словам чиновников, хищник по каким-то причинам не смог залезть в берлогу и нуждается в помощи. Предполагается, что животное будет поймано и выпущено затем подальше от населенных пунктов. В ведомстве напомнили, что бурый медведь занесен в Красную книгу Московской области, — передает Интерфакс.
2020-11-27T17:05:45+03:00
2020-11-27T17:05:45+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:05, 27 ноября 2020
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