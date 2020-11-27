Министерство экологии Подмосковья разрешило отлов бурого медведя, которого заметили рядом с Мытищами

По словам чиновников, хищник по каким-то причинам не смог залезть в берлогу и нуждается в помощи. Предполагается, что животное будет поймано и выпущено затем подальше от населенных пунктов. В ведомстве напомнили, что бурый медведь занесен в Красную книгу Московской области, — передает Интерфакс.