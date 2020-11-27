Юрист Елена Дмитриева, которая играла роль судьи в телепередаче «Час суда», признана виновной в мошенничестве

Замоскворецкий суд Москвы приговорил ее к двум годам условно, — передает РИА Новости.
По версии следствия, Дмитриева обещала помочь бизнесмену в споре с его деловым партнером, намекая на связи с силовиками.
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Замоскворецкий суд Москвы приговорил ее к двум годам условно, — передает РИА Новости.
По версии следствия, Дмитриева обещала помочь бизнесмену в споре с его деловым партнером, намекая на связи с силовиками.
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