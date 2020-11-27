Дональд Трамп впервые публично допустил возможность своего ухода из Белого дома в январе

По словам президента США, это произойдет, если в декабре коллегия выборщиков признает победу его соперника Джозефа Байдена. При этом Трамп подчеркнул, что, в таком случае, выборщики совершат ошибку.

До сих пор Дональд Трамп отказывался признавать поражение на президентских выборах. При этом недавно президент запустил процесс передачи власти. Джозефа Байдена поздравили с победой на выборах лидеры многих стран, в том числе, глава Китая. Президент России Владимир Путин поздравлять не стал. В Кремле это объясняют тем, что ждут официальных результатов.