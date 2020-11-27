Прокуратура Орловской области добилась изъятия из продажи марок с портретом Гитлера

Об этом сообщается на сайте ведомства. Внимание к маркам привлек сюжет на местном телевидении, в котором говорилось, что их печатают в общественно-патриотической организации. При этом на упаковках, которые продавали в газетных киосках, было упоминание, что Гитлер – военный преступник.

Прокуратура по итогам проверки пришла к выводу, что продажа марок противоречит закону, который запрещает демонстрацию нацистской символики. Какая именно символика там была обнаружена – не уточняется. Тем временем, в Госдуму внесен законопроект о запрете демонстрации изображений военных преступников Второй мировой войны.