В российской армии началась массовая вакцинация от коронавируса

На данный момент прививки от COVID-19 получили уже более 2,5 тысяч военнослужащих, сказал министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, до конца года это число вырастет до 80 тысяч человек, а всего в вакцинации планируется задействовать свыше 400 тысяч военнослужащих. При этом неизвестно, идет ли речь о добровольном характере получения прививок или обязательном. Как и не уточняется, в каком звании находятся вакцинированные.

Одновременно военных задействуют в исследованиях методов лечения коронавируса. Как рассказал Шойгу, специалисты используют плазму вакцинированных военнослужащих, у которых уже выявлены антитела. Сам министр сделал прививку в начале сентября. Тогда же он утверждал, что на добровольной основе вакцину получат, в первую очередь, военные медики и командиры.

Всего в российских вооруженных силах с учетом как военнослужащих, так и гражданских лиц насчитывается чуть менее двух млн человек.