Алексей Навальный предложил ввести санкции в отношении миллиардеров из окружения Владимира Путина

Политик сказал об этом во время выступления в Европарламенте. Политолог Аббас Галлямов считает, что Навальный выбрал правильное направление, чтобы уязвить Кремль.

Ранее ЕС ввел санкции из-за отравления Алексея Навального химическим оружием.