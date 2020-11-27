«Радио Свобода»: Власти Туркмении запретили жителям старше 45 лет ездить по стране

Полиция и другие официальные органы объясняют это тем, что у граждан этой возрастной группы слабый иммунитет и они подвержены инфекционным заболеваниям. Скорее всего, запрет введен из-за пандемии коронавируса, хотя руководство страны утверждает, что в Туркмении нет ни одного инфицированного.
2020-11-27T16:34:45+03:00
2020-11-27T16:34:45+03:00
https://echo.msk.ru/news/2748926-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
16:34, 27 ноября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Российское военно-историческое общество: Резолюция конференции на тему российско-польских отношений Участники конференции отмечают, что сложившийся за десятилетия политизированный и тенденциозный подход к освещению так называемого катынского дела не отвечает принципам объективности и историзма…
Навальный призывает Европу применять финансовые санкции в отношении российских олигархов Выступая в Европарламенте, политик сказал, что меры, которые принимаются против руководства российских силовых структур, несущественны, так как у них не очень много имущества и банковских счетов в Европе…