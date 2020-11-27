«Радио Свобода»: Власти Туркмении запретили жителям старше 45 лет ездить по стране

Полиция и другие официальные органы объясняют это тем, что у граждан этой возрастной группы слабый иммунитет и они подвержены инфекционным заболеваниям. Скорее всего, запрет введен из-за пандемии коронавируса, хотя руководство страны утверждает, что в Туркмении нет ни одного инфицированного.