Басманный суд Москвы отправил в СИЗО бывшего замглавы ФСИН Валерия Максименко

Сторона защиты настаивала на домашнем аресте. О задержании Максименко стало известно накануне. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями и срыве федеральной целевой программы на 2 миллиарда рублей. Отмечается, что прямой ущерб составил 189 миллионов. Валерий Максименко вины не признает.
2020-11-27T16:32:04+03:00
2020-11-27T16:39:34+03:00
https://echo.msk.ru/news/2748918-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3354786.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
16:32, 27 ноября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Российское военно-историческое общество: Резолюция конференции на тему российско-польских отношений Участники конференции отмечают, что сложившийся за десятилетия политизированный и тенденциозный подход к освещению так называемого катынского дела не отвечает принципам объективности и историзма…
Навальный призывает Европу применять финансовые санкции в отношении российских олигархов Выступая в Европарламенте, политик сказал, что меры, которые принимаются против руководства российских силовых структур, несущественны, так как у них не очень много имущества и банковских счетов в Европе…