Басманный суд Москвы отправил в СИЗО бывшего замглавы ФСИН Валерия Максименко

Сторона защиты настаивала на домашнем аресте. О задержании Максименко стало известно накануне. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями и срыве федеральной целевой программы на 2 миллиарда рублей. Отмечается, что прямой ущерб составил 189 миллионов. Валерий Максименко вины не признает.