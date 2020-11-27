Трое граждан России попали в список самых разыскиваемых преступников Европы

В материалах, предоставленных Европолом и Европейской сетью активного поиска беглых преступников, сообщается, что россияне совершали преступления в Испании, Эстонии и на Кипре.

Так, Елена Пузыревич преследуется за то, что в 2007-2008 годах организовала нелегальный бордель на Перенеях. Она не только контролировала весь финансовый оборот клуба, но и искала девушек, которые там должны были работать. У одной из них, как позднее выяснил суд, Пузыревич забрала все заработанные деньги. В Испании россиянка заочно приговорена к 12,5 годам тюрьмы.

Еще одна гражданка России Наталья Котлярова, которая жила в Эстонии, также заочно была приговорена к 13 годам лишения свободы за хранение и распространение наркотиков. Она хранила фентанил у себя дома и перепродавала его уличным торговцам и другим наркодилерам.

Последним разыскиваемым из России стал Юлий Сериков. В 2008 году его заподозрили в передаче почти 6 тысяч файлов детской порнографии на Кипре. Сотрудникам полиции удалось установить IP-адрес компьютера злоумышленника, но россиянин скрылся до предъявления ему обвинений.

Всего в списке самых разыскиваемых преступников Европы 53 человека.