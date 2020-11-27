Басманный суд Москвы арестовал на 2 месяца экс-замглавы ФСИН Максименко

Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями.

Максименко не признает вину в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом ранее сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» посетивший его сегодня в изоляторе временного содержания ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников.

По версии следствия, в 2018 году Максименко «незаконно организовал заключение государственных контрактов на строительство и ремонт объектов по федеральной целевой программе «Развитие уголовно-исполнительной системы (2018-2026 гг.)» между территориальными управлениями ФСИН и ФГУП «Управление строительства по Северо-Кавказскому федеральному округу» ФСИН России».