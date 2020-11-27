Венесуэла возобновила прямые поставки нефти в Китай после годичного перерыва из-за санкций США

Об этом сообщает агентство Reuters. Отмечается, что, возможно, свою роль в этом играет Россия. В частности, именно российская компания зафрахтовала танкер «Киото», который привез в Китай из Венесуэлы 1,8 миллиона баррелей нефти. Reuters отмечает, что эта компания не имеет какого-либо опыта нефтетрейдинга.
2020-11-27T15:32:21+03:00
2020-11-27T15:34:57+03:00
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15:32, 27 ноября 2020
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