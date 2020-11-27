Верховный суд Украины признал «Ощадбанк» единственным собственником торговой марки «Сбербанк» на территории Украины

Верховный суд Украины признал государственный «Ощадбанк» единственным собственником торговой марки «Сбербанк» на территории Украины. Таким образом жалоба ПАО «Сбербанк России» на постановление Северного апелляционного хозяйственного суда оставлена без изменений. Нынешнее решение обжалованию не подлежит.
2020-11-27T15:32:01+03:00
2020-11-27T15:32:01+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:32, 27 ноября 2020
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