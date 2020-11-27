В Госдуму внесен законопроект о запрете демонстрации изображений нацистов

Документ подготовила группа депутатов во главе с председателями думских комитетов по культуре и безопасности.

Предполагается, что изменения будут внесены в два федеральных закона — «Об увековечении Победы советского народа в Великой отечественной войне» и «О противодействии экстремистской деятельности». Как следует из текста, размещенного в думской электронной базе данных, изображения нацистов, по сути, предлагают приравнять к нацистской атрибутике. То есть, запретить их демонстрацию кроме случаев, при которых формируется негативное отношение к идеологии нацизма и отсутствуют признаки ее пропаганды и оправдания.

В пояснительной записке депутаты бьют тревогу, указывая на то, что «в последнее время произошли резонансные случаи публичного демонстрирования изображений нацистских преступников». Кроме того, они пишут о том, что сегодня в магазинах можно свободно купить или изготовить на заказ сувенирную продукцию с такими портретами.

В этом году следователи возбудили несколько уголовных дел из-за публикации фотографий нацистов в рамках онлайн-акции «Бессмертный полк».