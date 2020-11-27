Полицейские в Дагестане вышли на митинг из-за ареста их руководителя

Причиной протестов в Кизляре стали обвинения и задержание бывшего начальника районной полиции, полковника Гази Исаева. Его подозревают в причастности к терактам в московском метро в марте 2010 года. Про версии следствия, он входил в запрещенную в России террористическую организацию «Имарат-Кавказ» и лично посадил на автобус до столицы смертницу с закрепленным на ней поясом со взрывчаткой.

Местные силовики не согласны с обвинениями в адрес своего бывшего руководителя.

Администрация Кизляра сообщила сайту РБК, что на акцию вышли порядка 50-60 человек. Они вели себя неагрессивно и просто высказывались по поводу произошедшего. Однако из-за того, что мероприятие не было согласовано, их попросили разойтись.

Местная полиция ситуацию не комментирует.