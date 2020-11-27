Суд отказал в условно-досрочном освобождении фигуранту «Московского дела» Эдураду Малышевскому

Его осудили на 3 года колонии по статье о применении насилия к полицейскому на протестной акции 27 июля в столице, позже срок сократили на 3 месяца.

«Ввиду демонстративности, экстравагантности поступков и взглядов — возможны сложности в общении. Большое желание привлечь к себе внимание окружающих, добиться сочувствия и понимания, симпатии. Свойственен инфантилизм (незрелость, наивность), оторванность интересов человека от реального мира». Эдуард Малышевский не выполняет законные требования, нарушает установленный порядок, имеет дисциплинарные взыскания, а поощрений не имеет. Такую характеристику осужденному дали в удмуртской колонии. Администрация исправительного учреждения, как и прокуратура, выступила против УДО, рассказал адвокат международной правозащитной группы «Агора» Павел Терентьев. По его словам, сам Малышевский, выступая в суде по видеосвязи, заявил, что во ФСИН намеренно накладывают на него взыскания по незначительным поводам, чтобы не выпустить по УДО. Суд в это не поверил и в ходатайстве отказал. Защита решение обжалует. Малышевского осудили за то, что выдавил ногой стекло автозака, куда его посадили, задержав на акции протеста. Падая, стекло задело росгвардейца. Он заявил, что, несмотря на полную экипировку, почувствовал боль.

Ранее в УДО также отказали Константину Котову. Он стал вторым, кого осудили по статье о неоднократном нарушении правил проведения митингов. Первым был Ильдар Дадин – ему приговор отменили после разъяснений Конституционного суда