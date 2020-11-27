В ГД внесен законопроект, устанавливающий запрет на демонстрацию изображения военных преступников

В Госдуму внесен законопроект, который устанавливает запрет на демонстрацию изображения военных преступников и распространение нацистской атрибутики. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на базу нормативно-правовых актов. Авторы предполагают сделать исключение для изображений, в которых отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацизма и формируется негативное отношение к нацистской идеологии.