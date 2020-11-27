«Единой России» будет сложно получить конституционное большинство в Госдуме в 2021 году из-за роста протестных настроений среди населения. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов.

«Эта задача расходится с теми событиями, которые есть в стране. Протестные настроения растут. Недовольна уже не только интеллигенция и какие-то политики, но есть и широкое социальное недовольство, прежде всего, вызванное пенсионной реформой. Потому эта задача будет очень сложной для партии власти», — пояснил он.

С другой стороны, М.Емельянов не исключил, что «Единая Россия» может решить ее за счет одномандатников, «потому что по сути выборы проводятся по мажоритарной системе».