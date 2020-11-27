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14:33, 27 ноября 2020

Александр Лукашенко опасается отдавать власть «незнакомому президенту» при действующей Конституции

По его словам, сейчас Основной закон страны дает главе государства слишком большие полномочия, поэтому, как добавил Лукашенко, он является сторонником новой Конституции, «иначе будет беда».



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