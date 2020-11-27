Замоскворецкий суд Москвы приговорил к 2 годам лишения свободы условно ведущую телепередачи «Час суда» Елену Дмитриеву

Замоскворецкий суд Москвы приговорил к 2-м годам лишения свободы условно ведущую телепередачи «Час суда» Елену Дмитриеву. Она признана виновной в мошенничестве в особо крупном размере. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, Дмитриева обещала оказать юридическую помощь предпринимателю, у которого был конфликт с деловым партнером, однако обещанной помощи бизнесмен не получил.

Дмитриева работала директором юридической дирекции ВГТРК, советником главы телеканала ТВЦ, а позже стала вести программы «Час суда» и «Час суда. Дела семейные» на телеканалах «Доверие» и «Мир».