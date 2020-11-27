Журналист Алексей Пивоваров сообщил, что заразился коронавирусом

В своем Твиттере он уточнил, что самочувствие у него вполне терпимое. Ранее авторы YouTube-канала «Редакция» сообщал, что привился от коронавируса вакциной «Спутник». Пивоваров добавил, что таким образом опытным путем установил, что это было плацебо, либо в его случае «Спутник» не сработал.