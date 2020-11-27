В России водится единый телефонный номер по коронавирусу – 122

Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании с главами регионов. Таким образом предполагается решить проблему дозвона медикам. В частности, номер 122 должен позволить централизовать звонки в колл-центрах субъектах, организовать их оперативную маршрутизацию на поликлиники, станции «скорой помощи» или другие службы.
2020-11-27T14:31:47+03:00
2020-11-27T14:31:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:31, 27 ноября 2020
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