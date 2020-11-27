Российский оппозиционер Алексей Навальный призывает Европу применять финансовые санкции в отношении российских олигархов. Выступая в Европарламенте, политик сказал, что меры, которые принимаются против руководства российских силовых структур, несущественны, так как у них не очень много имущества и банковских счетов в Европе. Навальный отметил, что подобные денежные санкции можно вводить в качестве реакции на его отравление, а также на проведение выборов в России, на которые не допускаются оппозиционные кандидаты.