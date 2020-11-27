Российский оппозиционер Алексей Навальный призывает Европу применять финансовые санкции в отношении российских олигархов. Выступая в Европарламенте, политик сказал, что меры, которые принимаются против руководства российских силовых структур, несущественны, так как у них не очень много имущества и банковских счетов в Европе. Навальный отметил, что подобные денежные санкции можно вводить в качестве реакции на его отравление, а также на проведение выборов в России, на которые не допускаются оппозиционные кандидаты.
2020-11-27T14:31:20+03:00
2020-11-27T14:44:08+03:00
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14:31, 27 ноября 2020
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