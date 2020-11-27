Полицейские в дагестанском Кизляре вышли на народный сход в поддержку начальника местного отдела МВД

Гази Исаева задержали на прошлой неделе по делу о терактах в московском метро. Как рассказал изданию РБК исполняющий обязанности главы городского округа Кизляр Чупалав Шамхалов, в центре города собрались более полусотни человек. Они не согласны с обвинениями в адрес Исаева. Встреча продлилась около 2-х часов.