Президент США Дональд Трамп впервые публично допустил возможность своего ухода из Белого дома в начале следующего года. Это, по словам американского лидера, произойдет, если уже в декабре коллегия выборщиков признает победу его соперника Джозефа Байдена. В то же время глава государства считает, что в таком случае выборщики совершат ошибку.

Дональд Трамп до сих пор отказывается признавать поражение на президентских выборах.

Между тем, Байден, по предварительным данным, набирает необходимое число голосов выборщиков для победы. Кандидата от демократов уже поздравили многие мировые лидеры, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин. Не спешит с поздравлениями российский президент Владимир Путин. В Кремле это объясняют тем, что ждут официальных результатов. Члены коллегии выборщиков должны встретиться 14-го декабря, чтобы подтвердить победу Байдена.