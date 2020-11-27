Суточный рост числа заразившихся коронавирусом в России вновь стал максимальным с начала пандемии

По данным оперативного штаба, на сегодня эта цифра составляет 27,5 тысяч. Больше всего заразившихся за минувшие сутки зафиксировано в Москве – почти 8 тысяч. Более 3,5 тысяч в Санкт-Петербурге. в Московской области чуть более тысячи новых случаев. За сутки в России скончались чуть менее 500 пациентов, у которых был подтвержден коронавирус. Всего же с начала пандемии умерли более 38,5 тысяч человек.

Мэрия Москвы полагает, что у большинства жителей столицы уже выработался коллективный иммунитет. По словам города Сергея Собянина, это, а также введенные ограничения позволяет снизить риски, которые связаны с коронавирусом.

Мэр Москвы, в то же время, признаёт, что ситуацию изо дня в день становится все напряженнее. Собянин заверяет, что столичная система здравоохранения пока справляется.

Глава Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов считает, что говорить о коллективном иммунитете пока рано.

Викулов также добавил, что пока неизвестно, как на формирование иммунитета будет действовать вакцина.