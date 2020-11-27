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Эксклюзив Эха 14:03, 27 ноября 2020

«Медуза»: Кремль поручил партии «Единая Россия» удержать две трети мест в Госдуме

Кремль, как пишет интернет-издание «Медуза», поручил партии «Единая Россия» удержать две трети мест в Госдуме. При этом еще месяц назад в партии такой сценарий называли сложно реализуемым.

Установки, согласно которым «Единая Россия» должна обеспечить себе в Госдуме конституционное большинство с запасом, прозвучали на закрытой встрече представителей администрации президента и руководства партии, — утверждают источники сайта ««Медуза». По словам чиновников, это нужно сделать, чтобы показать сплоченность россиян вокруг президента и партии, а также чтобы противостоять угрозе со стороны США — собеседники издания полагают, что концепция думских выборов изменилась на фоне победы Джо Байдена.

При этом в «Единой России» понимают, что популярность партии с прошлых выборов в нижнюю палату упала. Согласно опросам ВЦИОМ, ее рейтинг колеблется в районе 30% уже на протяжении двух лет — с тех пор, как была одобрена пенсионная реформа. Кроме того, позиции фракции может пошатнуть проект «Умное голосование» оппозиционера Алексея Навального. Для борьбы с ним в Москве уже пробовали прибегнуть к троллингу в социальных сетях. Впрочем, в администрации президента рассчитывают, что победе единоросов поможет трехдневное голосование.

В сложившейся ситуации — отмечает «Медуза» — новые прокремлевские партийные проекты и другие непарламентские силы теряют шансы попасть в Госдуму.

Член генсовета «Единой России», сенатор Валерий Рязанский сказал «Эху Москвы», что о подобных задачах ему неизвестно, однако он верит, что партия власти может повторить успех предыдущих парламентских выборов.

Член Высшего совета «Единой России» Валерий Рязанский считает, что партия способна получить конституционное большинство на выборах в Госдуму в 2021 году. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Такие рубежи «Единая Россия» преодолевала и ранее, поэтому почему нет? Это вполне реально. Я не вижу причин, по которым мы не могли бы побороться за конституционное большинство в Госдуме», — сказал В.Рязанский.

Он полагает, что «все зависит от того, как будет построена работа на выборах». «Результат будет зависеть от того, как мы сможем с людьми объясниться по предыдущему периоду работы, и от того, что мы предложим на будущее», — уточнил В.Рязанский.

Что касается информации о том, что задачу получить конституционное большинство в Госдуме поставила перед «Единой Россией» Администрация президента, В.Рязанский отметил, что ему ничего об этом неизвестно. «Но любая партия должна стремиться добиться максимума в период избирательной кампании, поэтому очевидно, что у «Единой России» должны быть такие амбиции», — заключил он.

В любом случае, добавил Рязанский, всё будут решать избиратели.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не сомневается, что «Единая Россия» стремится сохранить большинство в парламенте.

Песков, однако, не стал называть вероятное количество мест, которые рассчитывает получить партия на выборах.

Вопрос о конституционном большинстве «Единой России» в будущем парламенте практически решен, — считает руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Игорь Лебедев.

В то же время Лебедев подчеркивает, что во многих регионах на местных выборах партия власти проигрывает оппозиции.

Политолог, вице-президент фонда «Либеральная миссия " Кирилл Рогов считает сам факт того, что администрация президента ставит задачу «Единой России», вполне логичным шагом.

Парламентские выборы пройдут в следующем году в сентябре.



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