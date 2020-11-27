Итоговая пресс-конференция Владимира Путина будет дополнена элементами «прямой лини»

Об этом сегодня заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, вопросы главе государства можно будет прислать через компьютерное приложение «Москва — Путину», которое будет доступно 6-го декабря. Песков уверен, что пресс-конференция 17-го декабря будет продолжительной и насыщенной.
2020-11-27T13:33:56+03:00
2020-11-27T13:33:56+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:33, 27 ноября 2020
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