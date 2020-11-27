В Москве свободно около 5-ти тысяч коек для пациентов с коронавирусом, — заявляют в мэрии Москвы

По словам вице-мэра Анастасии Раковой, нагрузка на стационары и поликлиники огромная, однако среди москвичей, которые находятся на изоляции, а также детей, которые учатся дистанционно, заболеваемость не растет.

Напомним, за последние сутки, по официальным данным, в Москве выявлено 7918 новых случаев заражения.