Вакцинация от коронавируса препаратом ЭпиВакКорона центра «Вектор» будет бесплатной для россиян

Об этом сообщил один из специалистов «Вектора» Александр Рыжиков. По его словам, массовое вакцинирование планируется на 2021-й год. На сегодняшний день выпущено 25 тысяч доз ЭпиВакКороны.
2020-11-27T13:32:54+03:00
2020-11-27T13:32:54+03:00
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13:32, 27 ноября 2020
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