Житель Мартыновского района Ростовской области получил 2 года колонии за оправдание теракта в Новой Зеландии

Житель Мартыновского района Ростовской области Денис Щебетун получил 2 года колонии за оправдание теракта в Новой Зеландии. Как сообщает региональное УФБС, Щебетун на своей странице в соцсети ВКонтакте разместил соответствующие комментарии, которые также содержали призывы к насильственным действиям в отношении других людей по национальному признаку.

Теракт в двух мечетях новозеландского города Крайстчерч произошел в марте прошлого года. Тогда погиб 51 человек.