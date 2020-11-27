Увинский районный суд Удмуртии отказал в УДО фигуранту «московского дела» Эдуарду Малышевскому

Увинский районный суд Удмуртии отказал в условно-досрочном освобождении фигуранту «московского дела» Эдуарду Малышевскому. Против УДО выступила администрация колонии. В характеристике указано, что Малышевский нерегулярно посещает воспитательные и социально-правовые мероприятия, не соблюдает порядок отбывания наказания и не выполняет законные требования администрации. Об этом в своем Телеграм-канала пишет глава Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

В декабре прошлого года Малышевский был приговорен к 3-м годам колонии общего режима по обвинению в применении насилия к полицейскому.