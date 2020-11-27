Следствие ходатайствует о продлении ареста журналиста Ивана Сафронова, которого обвиняют в государственной измене

Об этом журналистам сообщил его адвокат, руководитель правозащитного объединения «Команда 29» Иван Павлов. По его словам, судебное заседание, где будет рассмотрено ходатайство, состоится в Лефортовском суде 30-го ноября.
2020-11-27T13:31:10+03:00
2020-11-27T13:31:10+03:00
https://echo.msk.ru/news/2748808-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
13:31, 27 ноября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Российское военно-историческое общество: Резолюция конференции на тему российско-польских отношений Участники конференции отмечают, что сложившийся за десятилетия политизированный и тенденциозный подход к освещению так называемого катынского дела не отвечает принципам объективности и историзма…