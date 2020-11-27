В Мэрии Москвы называют в эпидемиологическую ситуацию напряженной – в городе впервые выявлено почти 8 тысяч заболевших

В столичной Мэрии называют в эпидемиологическую ситуацию напряженной – в городе впервые выявлено почти 8 тысяч заболевших за сутки.

В последнюю неделю число госпитализаций с коронавирусом в Москве ощутимо возросло – в больницы поступают до 1700 человек в сутки, констатирует заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она отмечает, что система здравоохранения работает с огромной нагрузкой, тем не менее, дефицита мест для госпитализации нет – сейчас остаются свободными 5 тысяч коек. Среди тех, кто поступает в больницы, большинство не обращались за помощью в поликлиники и занимались самолечением. Ракова подчеркнула, что поликлиники обеспечены всеми препаратами для лечения коронавируса, при этом и по другим заболеваниям помощь оказывают в полном объеме. Власти Москвы также приняли ряд нововведений: теперь тех, кто живет вместе с инфицированными будут тестировать дважды – второй раз – по окончании карантина. Результаты теперь высылаются по СМС. Кроме того, сотрудники скорой, выезжающие на дом, смогут сразу выдавать лекарства, чтобы заболевшим не надо было ждать врача из поликлиники. Также в городе открывается еще 12 центров компьютерной томографии, которые будут оказывать помощь в круглосуточном режиме.

Общее число заражений коронавирусом в Москве превысило 585 тысяч. Ранее все введенные для борьбы с инфекцией ограничения продлили до середины января.