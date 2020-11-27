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13:03, 27 ноября 2020

Следствие просит арестовать бывшего замдиректора ФСИН Валерия Максименко

Он обвиняется в злоупотреблении полномочиями на сумму почти 200 миллионов рублей.

Если ходатайство следователей удовлетворят, Валерий Максименко отправится под стражу по меньшей мере до конца января. Басманный суд Москвы должен решить этот вопрос уже в ближайшее время — сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда. Бывший замдиректора ФСИН был задержан накануне и находится в ожидании меры пресечения. В разговоре с членами столичной Общественной наблюдательной комиссии он сказал, что свою вину не признает

В СК считают, что два года назад Максименко незаконно заключил строительные контракты по федеральной программе «Развитие уголовно-исполнительной системы». Подрядчики при этом заведомо не имели возможности эти работы выполнить. В итоге полтора десятка объектов так и не ввели в эксплуатацию.

Максименко был уволен в марте этого года по распоряжению президента Владимира Путина. Информация о его отставке появлялась в прессе и ранее, однако во ФСИН это отрицали.



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