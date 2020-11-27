«Медуза»: Кремль поручил «Единой России» вновь получить две трети мест на выборах в Госдуму

Кремль, по данным интернет-издания «Медуза», поручил «Единой России» вновь получить две трети мест на выборах в Госдуму. Это позволит, как и в нынешнем созыве, иметь конституционное большинство.

Установку на получение более чем 300 мест и даже максимально приблизиться к нынешнему показателю в 343 депутата дали на закрытой встрече чиновники администрации президента и руководство «единороссов». Так утверждают источники «Медузы», близкие к Кремлю и верхушке правящей партии. По их данным, на встрече присутствовали также 50 депутатов, которых планируют оставить в новом созыве Госдумы.

Как отмечается, для того, чтобы завоевать 76% мест в парламенте – именно столько сейчас у «Единой России» — необходимо выиграть 200 депутатских кресел по одномандатным округам из 225, а по спискам набрать около 60% голосов. Однако по опросам ВЦИОМ, рейтинг партии уже два года колеблется на уровне 30-35%.



Тем не менее, по утверждениям источников, сохранить такое большое представительство «единороссов» в парламенте требует лично президент Владимир Путин. В администрации президента, по словам собеседников издания, объясняют это планами США по вмешательству в выборы. При этом больше всего, как отмечается, в Кремле ориентированы на борьбу с «Умным голосованием» Алексея Навального.

Выборы в Госдуму должны состояться в сентябре следующего года.