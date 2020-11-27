Более тысячи крупных мировых компаний подвергались в этом году атакам вымогателей в интернете

Чаще всего речь шла о выкупе в обмен на неразглашение конфиденциальной информации, — пишет японская газета «Никкей». Резко выросло число компьютерных атак с помощью вирусов, которые шифруют файлы на компьютерах, — отмечают эксперты, опрошенные газетой. При этом значительная часть компаний, как выяснило издание, отказывается платить выкуп. Только треть пострадавших от действий киберпреступников согласились на условия вымогателей. Средняя сумма выкупа превысила миллион долларов.