Британско-шведская компания AstraZeneca намерена провести новые испытания своей вакцины от коронавируса

Согласно предварительным результатам тестов, препарат показывал большую эффективность, когда пациентам вводили только половину дозы. Руководство компании планирует провести новые эксперименты в кратчайшие сроки. В свою очередь критики, как пишет немецкий сайт DW, говорят, что количество испытуемых по второй схеме вакцинирования было в несколько раз меньше.
2020-11-27T12:32:57+03:00
2020-11-27T12:57:28+03:00
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12:32, 27 ноября 2020
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