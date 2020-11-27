Зарплаты топ-менеджеров российских компаний снизились из-за пандемии коронавируса в большинстве отраслей

Как пишет журнал Forbes, по-прежнему больше всего получают руководители нефтяных предприятий. Тем не менее, средний размер вознаграждения здесь снизился на 15% и составил чуть менее 2-х миллионов 800 тысяч долларов за год. На второй строчке руководители предприятий тяжелой промышленности. В тройке получающих большую зарплату руководители телекоммуникационных компаний. Ожидаемо, как пишет журнал, выросли доходы руководителей фармацевтических фирм, а также транспортных компаний.
2020-11-27T12:32:23+03:00
2020-11-27T12:57:07+03:00
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12:32, 27 ноября 2020
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