Зарплаты топ-менеджеров российских компаний снизились из-за пандемии коронавируса в большинстве отраслей

Как пишет журнал Forbes, по-прежнему больше всего получают руководители нефтяных предприятий. Тем не менее, средний размер вознаграждения здесь снизился на 15% и составил чуть менее 2-х миллионов 800 тысяч долларов за год. На второй строчке руководители предприятий тяжелой промышленности. В тройке получающих большую зарплату руководители телекоммуникационных компаний. Ожидаемо, как пишет журнал, выросли доходы руководителей фармацевтических фирм, а также транспортных компаний.