Две трети госпитализированных с коронавирусом в Москве занимались самолечением, — говорят в мэрии

По словам вице-мэра Анастасии Раковой, на сегодняшний день поликлиники города обеспечены всеми необходимыми препаратами, чтобы помочь заболевшим. В столице остаются свободными еще 5 тысяч коек для таких пациентов. Дополнительно планируется открыть 12 новых центров, а противовирусные препараты, по словам Раковой, будут выдавать даже работники «скорой помощи».
2020-11-27T12:31:45+03:00
2020-11-27T12:56:29+03:00
https://echo.msk.ru/news/2748778-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3354652.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
12:31, 27 ноября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Российское военно-историческое общество: Резолюция конференции на тему российско-польских отношений Участники конференции отмечают, что сложившийся за десятилетия политизированный и тенденциозный подход к освещению так называемого катынского дела не отвечает принципам объективности и историзма…