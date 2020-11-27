Две трети госпитализированных с коронавирусом в Москве занимались самолечением, — говорят в мэрии

По словам вице-мэра Анастасии Раковой, на сегодняшний день поликлиники города обеспечены всеми необходимыми препаратами, чтобы помочь заболевшим. В столице остаются свободными еще 5 тысяч коек для таких пациентов. Дополнительно планируется открыть 12 новых центров, а противовирусные препараты, по словам Раковой, будут выдавать даже работники «скорой помощи».