Фигуранту «московского дела» Эдуарду Малышевскому отказали в условно-досрочном освобождении

Против УДО выступили прокуратура и администрация колонии, где он находится. В характеристике на осужденного работники колонии утверждают, что Малышевский нерегулярно посещает воспитательные занятия и не соблюдает порядок, а также не выполняет требования администрации. Более того, как рассказал глава международной группы «Агора» Павел Чиков, также в характеристике на Малышевского утверждается, что осужденному «свойственен инфантилизм, оторванность интересов человека от реального мира».

В начале этого года Малышевского признали виновным в применении насилия к представителю власти и приговорили к 3-м годам колонии. Позже Мосгорсуд снизил срок заключения на 3 месяца.